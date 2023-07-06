В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости снизился на 19%





— пояснил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «Отсутствие видимой динамики в изменении стоимости коммерческой недвижимости легко объясняется. Если раньше торг происходил в офлайне, а на платформе публиковали стартовую цену с запасом на понижение, то сейчас всё больше продавцов сразу размещают объявление со скидкой, чтобы максимально сократить срок экспозиции и разморозить свои активы. Получается, что скидки переходят в онлайн, а весь процесс становится более прозрачным. Что касается динамики спроса, то многие компании перед сезоном отпусков стремятся закрыть вопросы с приобретением коммерческой недвижимости до майских праздников, чтобы за лето организовать переезд офиса или производства»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за последние три месяца спрос на покупку коммерческих объектов снизился на 19%. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимости» после проведения исследования.Во втором квартале 2023 года в Екатеринбурге на 11% меньше интересовались покупкой помещений свободного назначения, на 16% — складов и зданий, на 23% — торговых площадей, на 34% — офисов. При этом спрос на покупку объектов общепита вырос на 10%, автосервисов — на 15%, производств — на 26%, гостиниц — на 86%.Цены на коммерческие объекты во втором квартале этого года в среднем выросли на 8%. Больше всего стоимость увеличилась на покупку складов (с 2,1 до 3,5 миллиона рублей).Кроме того, в Екатеринбурге по итогам второго квартала 2023 года спрос на аренду коммерческих объектов снизился на 7%, что также связывают с сезонностью.