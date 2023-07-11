Возрастное ограничение 18+

УГМК построит жилой комплекс бизнес-класса на пустыре в центре Екатеринбурга

15.26 Вторник, 11 июля 2023
Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»
Сбербанк и девелопер «УГМК-Застройщик» заключили соглашение о финансировании строительства нового жилого комплекса в Екатеринбурге. Он будет построен на пересечении улиц Белинского и Фурманова.

Документ в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2023» подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Местоположение проекта уникально. С одной стороны – это береговая линия реки Исеть и близость к Парку культуры и отдыха имени Маяковского, с другой стороны – развитая транспортная инфраструктура, благодаря которой можно легко добраться до любой точки города. Возведение планируется начать уже в этом году, а первые дома построить в 2025 году. Для строительства первой очереди Сбербанк откроет кредитную линию на 4 миллиарда рублей.


Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


«При поддержке Сбербанка «УГМК-Застройщик» уже реализовал в Екатеринбурге целый ряд знаковых масштабных проектов, преобразивших облик города, например, это ЖК «Макаровский», «Нагорный», клубный дом «На Хохрякова». Новый жилой комплекс «Никольский», безусловно, войдет в их число. Территория, на которой он будет построен, давно нуждается в грамотном и качественном освоении. Теперь на «гостевом маршруте» из аэропорта Кольцово в центр Екатеринбурга появится комплекс красивых и современных жилых зданий. Всего с момента начала нашего сотрудничества Сбербанк профинансировал проекты «УГМК-Застройщик» на 25 млрд рублей»,

– рассказал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.


Недавно будущий жилой комплекс получил название «Никольский», который, как и многие другие проекты застройщика, отражает историю этого места. До 1919 года улица Белинского до пересечения с Исетью была Никольская, по названию старейшей старообрядческой Никольской часовни и одноименного моста.

«Каждому проекту мы уделяем самое пристальное внимание, поскольку каждый из них напрямую влияет на комфорт и качество жизни наших резидентов. ЖК «Никольский» не является исключением, для нас это уникальный объект. Благодаря поддержке «Сбербанка» – нашего стратегического партнера, неприметный участок земли в центре города обретёт новую жизнь, появится комплекс современных зданий, преобразится ландшафт, будет создана современная инфраструктура. Для этого мы применим все свои знания, опыт и компетенции»,

– отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.



Фото: пресс-служба «УГМК-Застройщик»


Сегодня на участке в 3,5 гектара, который долгое время находился в запустении, застройщик планирует построить высотный ансамбль из шести башен высотой 26, 28 и 30 этажей в форме призм. Их совокупная жилая площадь составит около 53 тысяч квадратных метров. Внутренним наполнением комплекса станет полноценная инфраструктура – ресторан, супермаркет, медицинский центр с аптекой, фитнес-пространство со spa и детским клубом, офис управляющей компании. В двух первых башнях представлено 385 квартир с различными вариантами планировок от 45 до 195 кв. м, на последних этажах — с открытыми террасами. В подземной и наземной их части предусмотрен паркинг на 342 машиноместа. Дворовое пространство комплекса будет интегрировано с набережной реки Исеть.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Подписано соглашение о строительстве жилья для работников свердловских промышленных предприятий
11 июля 2023
Новый дом в ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге получил разрешение на ввод в эксплуатацию
07 июля 2023
В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования операторов дронов
10 июля 2023
Уникальный международный турнир по самбо состоится в Свердловской области
05 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:48 Выпавший из окна в Екатеринбурге малыш находятся в крайне тяжелом состоянии
16:20 Трех свердловчан будут судить за незаконную рубку деревьев
15:49 В Свердловской области в середине недели похолодает на 12 градусов
15:26 УГМК построит жилой комплекс бизнес-класса на пустыре в центре Екатеринбурга
15:11 Путешествующего на крыше электрички студента поймали в Нижнем Тагиле
14:53 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Онежскую
14:21 В Серове пенсионерка упала в траншею
13:52 Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге
13:30 В реке Нейва в Нижней Синячихе нашли тело утонувшего подростка
13:17 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов
12:56 В Екатеринбурге сотрудница склада получит 100 тысяч рублей за травму на работе
12:21 В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась до 604 гектаров
11:53 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Антона Валека
11:22 Около аэропорта Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода
10:51 В Свердловской области на 42% выросло количество вакансий
10:25 Воспитательница детсада в Екатеринбурге ударила детей проводом от зарядки
09:50 Подписано соглашение о строительстве жилья для работников свердловских промышленных предприятий
09:23 Автомобиль сбил подростка на электросамокате в Екатеринбурге
20:52 Погоню за «хромой» иномаркой пришлось устроить экипажу ДПС в Нижнем Тагиле
20:24 Велосипедист серьёзно повредил руки на въезде в один из дворов Екатеринбурга
19:51 Матери погибшего на Свердловской железной дороге выплатили компенсацию
19:26 Ещё один антисталинский фильм покажут в Ельцин Центр
18:53 Екатеринбургский банк «Точка» продали за 41,5 млрд рублей
18:47 Сразу три машины повредил «взбесившийся» самосвал в Екатеринбурге
18:11 На окраине Екатеринбурга подростки жестоко убили собаку
17:51 Энергетики «Уралэлектромеди» завершили ремонт пятой секции градирни
Все новости Свердловской области
16:54 СМИ: в Новосибирске прокуратура проверяет службу приставов после конфликта с клиникой
15:44 Пропавшую в Пермском крае группу туристов с детьми нашли, все живы
15:19 ЦИК Узбекистана принял постановление об избрании Мирзиёева на должность президента
14:29 В Израиле началась новая волна массовых протестов против судебной реформы
13:32 МЧС: в Пермском крае пропали 22 туриста, половина из них — дети
13:16 В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки
12:34 В Туапсе возник мощный смерч в 10 км от берега
12:13 В Воронежской области автобус с пассажирами сбил инспектора ДПС
11:47 Дело о нападении на военкома в Приангарье переквалифицировали на теракт
11:01 СК: в Краснодаре возбуждено дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе
10:30 В Электростали двое мужчин напали на 19-летнего парня из-за цвета его волос
18:39 В Москве сотрудники Росгвардии поймали кошачьего лемура и накормили бананом
18:00 СМИ: в Омске против полицейского, застрелившего шпица, возбудили уголовное дело
17:27 В Забайкалье число отравившихся мясом медведя выросло до 23
16:25 Исследование: в России в два раза выросло число стартапов в сфере кибербезопасности
15:16 В Новосибирской области объявили режим ЧС из-за засухи
14:37 В Омске начальника ИК заподозрили в организации торговли в колонии
13:38 В Челябинске запустили петицию за закон против домашнего насилия в России
12:25 На Кубани из-за непогоды затоплены дороги, закрыты пляжи, людей эвакуируют
11:49 Глава Омской области уволил министра цифрового развития
11:20 СМИ: в Китае мужчина с ножом напал на детский сад, есть погибшие
11:07 В Кемерово по громкому делу об убийстве студентки пятеро полицейских получили условные сроки
18:44 Бывший депутат горсовета Белгорода бизнесмен Фуглаев признан виновным по делу о мошенничестве
17:00 В Перми взят под стражу глава управления автодорог и транспорта
16:11 Экс-директор шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, получил два года колонии
14:48 Депутат ГД: трубы на самарском предприятии, где произошел взрыв, раньше использовались в ОПК
Все новости России и мира
16:48 Выпавший из окна в Екатеринбурге малыш находятся в крайне тяжелом состоянии
16:20 Трех свердловчан будут судить за незаконную рубку деревьев
15:49 В Свердловской области в середине недели похолодает на 12 градусов
15:26 УГМК построит жилой комплекс бизнес-класса на пустыре в центре Екатеринбурга
15:11 Путешествующего на крыше электрички студента поймали в Нижнем Тагиле
14:55 Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье
14:53 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Онежскую
14:52 Умные зубы: учёные Пермского Политеха создали smart-челюсть для студентов-стоматологов
14:21 В Серове пенсионерка упала в траншею
14:11 Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 000 мальков стерляди
13:52 Годовалый малыш выпал из окна пятого этажа общежития в Екатеринбурге
13:30 В реке Нейва в Нижней Синячихе нашли тело утонувшего подростка
13:17 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов
12:56 В Екатеринбурге сотрудница склада получит 100 тысяч рублей за травму на работе
12:21 В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась до 604 гектаров
11:53 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия улицы Антона Валека
11:22 Около аэропорта Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода
10:51 В Свердловской области на 42% выросло количество вакансий
10:40 Желание сменить место жительства побудило жителя Чернушки погасить налоговую задолженность
10:25 Воспитательница детсада в Екатеринбурге ударила детей проводом от зарядки
09:50 Подписано соглашение о строительстве жилья для работников свердловских промышленных предприятий
09:23 Автомобиль сбил подростка на электросамокате в Екатеринбурге
20:52 Погоню за «хромой» иномаркой пришлось устроить экипажу ДПС в Нижнем Тагиле
20:24 Велосипедист серьёзно повредил руки на въезде в один из дворов Екатеринбурга
19:51 Матери погибшего на Свердловской железной дороге выплатили компенсацию
19:26 Ещё один антисталинский фильм покажут в Ельцин Центр
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK