В Свердловской области на 42% выросло количество вакансий





– поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. «Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области с января по июнь 2023 года было открыто на 42% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит служба исследований hh.ru.В регионе стало больше вакансий в профессиональных сферах: «Административный персонал» (+72% по сравнению с первым полугодием 2022 года), «Страхование» (+70%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+65%), «Высший и средний менеджмент» (+64%) и «Рабочий персонал» (+63%).В Свердловской области спрос упал только в двух профессиональных сферах. Уменьшилось количество вакансий для IT-специалистов (-9%) и для представителей сферы безопасности (-44%)По сей день в Свердловской области самой востребованной сферой у работодателей остается сфера продаж и обслуживания клиентов, так же в топе рабочий персонал. По 23% вакансий, открытых в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Еще 18% вакансий – это сфера «Производство, сервисное обслуживание», 17% - «Строительство, недвижимость», 13% - «Транспорт, логистика, перевозки».