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Подписано соглашение о строительстве жилья для работников свердловских промышленных предприятий

09.50 Вторник, 11 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области планируется построить жилой дом на 600 квартир для работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Как сообщили в департаменте информполитики региона, строительство жилья профинансирует «Промсвязьбанк». Документ также подписали глава администрации Сысертского городского округа и застройщик РСИ-ГРУПП. Соглашение направлено на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников промышленных предприятий.

Построить жилой комплекс для работников заводов планируют на территории Сысертского городского округа. В ходе первого этапа возведут дом на 600 квартир. Ожидается, что общий объем проектного финансирования составит около миллиардов рублей.

«ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 миллиарда рублей для обеспечения новым комфортным жильём работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода»,

– рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.


Генеральный директор Уральского приборостроительного завода Юрий Валутов отметил, соглашение открывает для предприятия дополнительные возможности обеспечения жильем сотрудников на льготных условиях.

«Я уверен, что предоставление такой меры социальной поддержки привлечёт дополнительные трудовые ресурсы на завод, позволит улучшить жилищные условия наших работников, особенно молодых специалистов и молодых семей»,

– заявил Юрий Валутов.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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