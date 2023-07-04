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Екатеринбургский банк «Точка» продали за 41,5 млрд рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Банк непрофильных активов «Траст» продал 90,01% акций «Точки», которые выставили на продажу в апреле. При этом «Траст» не назвал покупателя пакета. Позднее представители «Точки» сообщили, что контроль над банком перейдет к консорциуму инвесторов, в который входят группа «Интеррос» Владимира Потанина и топ-менеджеры самой «Точки».
Передача контроля произойдет за счет консолидации активов: кипрская компания Catalytic People Limited (ранее принадлежала основателям «Точки» Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву) с долей в 9,9%, которой владеет консорциум новых инвесторов, реализует преимущественное право выкупа остальных 90,01%.
Банк «Точка» был создан в 2014 году владельцами «Банка24.ру», у которого Центробанк в том же 2014 году отозвал лицензию за недостаточное противодействие обналу.
Впоследствии банк «Точка», позиционирующий себя банком для предпринимателей, несколько раз менял владельцев – его приобретали Qiwi, группа «Открытие», а затем банк непрофильных активов «Траст». Сам «Траст» с недавнего времени принадлежит Центробанку и планируется к ликвидации (в марте этого года сроки ликвидацию решили немного отодвинуть).
Передача контроля произойдет за счет консолидации активов: кипрская компания Catalytic People Limited (ранее принадлежала основателям «Точки» Борису Дьякову и Эдуарду Пантелееву) с долей в 9,9%, которой владеет консорциум новых инвесторов, реализует преимущественное право выкупа остальных 90,01%.
Банк «Точка» был создан в 2014 году владельцами «Банка24.ру», у которого Центробанк в том же 2014 году отозвал лицензию за недостаточное противодействие обналу.
Впоследствии банк «Точка», позиционирующий себя банком для предпринимателей, несколько раз менял владельцев – его приобретали Qiwi, группа «Открытие», а затем банк непрофильных активов «Траст». Сам «Траст» с недавнего времени принадлежит Центробанку и планируется к ликвидации (в марте этого года сроки ликвидацию решили немного отодвинуть).
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