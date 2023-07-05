«Уральские авиалинии» откроют дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург – Красноярск и обратно.С 23 июля рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:- Екатеринбург – Красноярск по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;- Красноярск – Екатеринбург по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.В пресс-службе авиакомпании рассказали, что пассажиры из Красноярска смогут воспользоваться удобными стыковками в аэропорту Екатеринбурга при перелетах в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкалу и другие города России.