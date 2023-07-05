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«Уральские авиалинии» откроют дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург – Красноярск и обратно.
С 23 июля рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:
- Екатеринбург – Красноярск по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;
- Красноярск – Екатеринбург по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что пассажиры из Красноярска смогут воспользоваться удобными стыковками в аэропорту Екатеринбурга при перелетах в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкалу и другие города России.
С 23 июля рейсы будут выполняться четыре раза в неделю:
- Екатеринбург – Красноярск по вторникам, средам, субботам и воскресеньям;
- Красноярск – Екатеринбург по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что пассажиры из Красноярска смогут воспользоваться удобными стыковками в аэропорту Екатеринбурга при перелетах в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкалу и другие города России.
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