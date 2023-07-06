Энергетики «Уралэлектромеди» завершили ремонт пятой секции градирни

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– пояснил заместитель начальника по теплотехнической части, топливным и водным ресурсам энергоцеха Дмитрий Шмидт. «С 2014 года энергоцех планомерно обновляет градирню – один из важнейших технологических объектов предприятия. За это время изготовили и оцинковали все шесть диффузоров, установили оцинкованные конструкции подвесного электрического тельфера, заменили металлоконструкции четырёх из шести секций. Работы по обновлению градирни будут продолжены»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Демонтаж металлоконструкций на пятой секции градирни на «Уралэлектромеди» стартовал в декабре прошлого года. В январе этого года подрядная организация начала монтаж новых металлоконструкций, изготовленных в цехе централизованного ремонта и затем оцинкованных в цехе горячего цинкования. Сейчас пятая секция запущена в работу.Назначение градирни — снижать температуру оборотной воды, которая в основных цехах используется для охлаждения технологического оборудования. Градирня состоит из шести секций с расширяющимися кверху диффузорами. Внутри каждого диффузора находится вентиляционный агрегат с лопастями, который нагнетает атмосферный воздух для охлаждения воды.