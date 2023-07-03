Свердловчане чаще всего заказывают доставку негазированной воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» провели исследование о предпочтениях россиян в питьевой воде летом. Выяснилось, что лидирует негазированная вода. Жители Свердловской области с начала года заказали 69 294 литра газированной воды и 147 722 литра негазированной воды.Всего в 2022 году россияне заказали 4 306 665 литров воды без газа и 1 759 560 литров воды с газом. А в этом году курьеры доставили уже 5 674 866 литров негазированной и 2 820 608 литров газированной воды.Больше всего доставок воды приходится на весну и лето. Зимой 2023 года было заказано 1 358 838 бутылок воды, а весной – 2 257 543 бутылок. Предполагается, что летние продажи превзойдут эти цифры. По данным на 19 июня, уже было заказано 557 015 бутылок воды – это четверть от всего весеннего сезона, а до конца лета остается еще два месяца.Среди нестоличных регионов больше всего заказов было в Татарстане: 118 107 литров газированной и 23 437 литров негазированной воды.Заказывать воду в сервисе экспресс-доставки часто предпочитают жители южных регионов. Так, после Татарстана по потреблению воды находятся Ростовская (69 380 литров газированной воды) и Воронежская области (158 640 литров воды без газа). Замыкает этот список Свердловская область: здесь выпито 69 294 литра газированной воды и 147 722 литра негазированной воды.Московичи также предпочитают воду без газа. За первую половину 2023 года жители столицы заказали 1 726 973 литра негазированной воды и 891 589 литров воды с газом. В Московской области вода без газа тоже в лидерах: 1 415 364 литра воды с газом против 582 674 литров воды без газа.В Санкт-Петербурге в 2023 году выпили 335 142 литра газированной и 540 080 негазированной воды.