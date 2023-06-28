В Свердловской области спрос на посуточную аренду коттеджей за месяц вырос на 44%





– поясняет руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин. «Росту спроса на аренду загородных объектов по сравнению с маем 2023 года поспособствовал ряд факторов: это и период выпускных в школах и вузах, и начало сезона отпусков, что видно по бо́льшей динамике курортных регионов, а также рост числа предложений на платформе, и развитие сервиса онлайн-бронирования объектов для краткосрочной аренды. Гораздо более показательно сравнение свежих данных с цифрами за июнь 2022 года, где также можно наблюдать рост по всем ключевым показателям посуточной аренды коттеджей»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в июне 2023 года спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос на 44%, а предложение – на 2%. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».По данным аналитиков, повышение интереса к коттеджам наблюдается во всех регионах России, которые попали под исследование платформы. Больше всего спрос увеличился в Крыму (+94%), Смоленской области (+80%), Калининградской области (+77%) и Краснодарском крае (+70%). Наименьший рост в Воронежской и Брянской областях (+6% в каждом).По сравнению с июнем 2022 года в Свердловской области спрос на краткосрочную аренду коттеджей вырос на 46%. При этом за год и за месяц цены на аренду не изменились.