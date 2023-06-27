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Центробанк выпустил памятную монету к 300-летию Екатеринбурга
Фото: сайт Банка России
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную 300-летию Екатеринбурга.
Как сообщили в пресс-службе Центробанка, на оборотной стороне памятной монеты расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящеркой на фоне панорамы города, выполненной в технике лазерного матирования. Вверху есть надписи «Екатеринбург» и «300 лет».
Тираж памятной монеты составляет 5000.
Как сообщили в пресс-службе Центробанка, на оборотной стороне памятной монеты расположены рельефные изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящеркой на фоне панорамы города, выполненной в технике лазерного матирования. Вверху есть надписи «Екатеринбург» и «300 лет».
Тираж памятной монеты составляет 5000.
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