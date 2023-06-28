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В Свердловской области оказались худшие дороги в УрФО
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге российских регионов по качество дорог, оказавшись худшей в УрФО. Доля дорожного полотна, отвечающего нормативным требованиям, составила 51,2%.
Рейтинг был составлен «РИА Новости» по итогам 2022 года.
Первое место в рейтинге заняла Москва с показателем в 97,5%. На втором Ханты-Мансийский автономного округа, где нормам соответствуют 86,5% дорог регионального и местного значения.
Челябинская область заняла четвертое место в России. У нее 83,1 % качественных дорог. Тюменская область на девятом месте – 73%. Ямало-Ненецкий автономный округ на 26 месте – 59,7%.
Уступила Свердловская область лишь Курганской области, которая оказалась на 34 месте, с показателем 55,2%.
Рейтинг был составлен «РИА Новости» по итогам 2022 года.
Первое место в рейтинге заняла Москва с показателем в 97,5%. На втором Ханты-Мансийский автономного округа, где нормам соответствуют 86,5% дорог регионального и местного значения.
Челябинская область заняла четвертое место в России. У нее 83,1 % качественных дорог. Тюменская область на девятом месте – 73%. Ямало-Ненецкий автономный округ на 26 месте – 59,7%.
Уступила Свердловская область лишь Курганской области, которая оказалась на 34 месте, с показателем 55,2%.
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