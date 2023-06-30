Роспотребнадзор приостановил работу цеха по розливу питьевой воды «Уральская горлица»





сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. «При проведении надзорного мероприятия в отношении ООО "Торгзнак Сервис" Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора выявил многочисленные нарушения санэпидзаконодательства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области после выявления нарушений специалистами Роспотребнадзора на местном предприятии на 30 дней приостановил работу цеха по розливу питьевой воды «Уральская горлица».По данным ведомства, предприятие использовало подземный источник при отсутствии санэпидзаключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, а также не проводило лабораторный производственный контроль качества поступающей воды и готовой продукции.Кроме этого, юридическим лицом не были внедрены и не поддерживались процедуры, основанные на принципах ХАССП. Предприятие не соблюдало требования к организации производственных помещений, где осуществляется процесс производства воды, и не организовывало проведение медосмотров и вакцинации сотрудников. Также специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в проведении уборки и дезинфекции.Отмечается, что при проведении и лабораторных исследований готовой продукции, воды подземного источника и смывов с инвентаря были получены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.Исходя из всего этого, Сысертский районный суд принял решение о приостановке деятельности цеха на 30 суток. Также юридическому лицу выдали предписание о приостановке реализации продукции.