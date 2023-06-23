Цены на коммуналки в уральской столице обновили исторический максимум





считает Михаил Хорьков. «Последующее падение цен и появление большого числа студий привело к тому, что этот сегмент стал абсолютным рыночным аутсайдером. Длительное снижение цен и крайне медленное восстановление – результат структурных изменений рынка. На возврат к предыдущему пику ушло более восьми лет. Ситуация с комнатами – хороший пример того, что на консервативном и неповоротливом рынке жилья может происходить серьезная качественная переоценка продукта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Средняя цена одного квадратного метра комнат в коммунальных квартирах в уральской столице к концу июня 2023 года вернулась к уровню 2015 года и превысила его, обновив исторический максимум. Сейчас она составляет 81,9 тысячи рублей.На это обратил внимание руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. По его словам, до 2015 года комнаты были самым дорогим продуктом на рынке жилья по цене одного квадратного метра, но потом цены упали.