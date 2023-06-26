На старейшем предприятии Урала внедрили новейшую систему видеонаблюдения





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Невьянский машиностроительный завод – пример стойкости российского бизнеса. С этого завода началась, когда-то самая известная, промышленная империя России, принадлежавшая заводчикам Демидовым. Предприятие сохранилось в течение трёх веков, благодаря неустанной модернизации. И мы рады участвовать в очередном витке этого процесса»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Невьянском машиностроительном заводе – старейшем предприятии Урала – внедрили комплекс видеонаблюдения за технологическим процессом и защитили каналы передачи информации.Новая система видеонаблюдения, внедренная Цифровой экосистемой МТС, способствует поддержанию производственной дисциплины. Видеофиксация работы станков и механизмов в цехах используется для контроля соблюдения производственных процессов, техники безопасности на производстве и учета материально-технических средств.Сначала в цехах смонтировали 11 видеокамер в защищенном исполнении с EXIR-подсветкой и углом обзора до 77 градусов. Эти камеры могут работать при любом уровне освещённости и температуре воздуха от -40°С до +60°С. Сигнал IP-видеокамер поступает в единую диспетчерскую предприятия и фиксируется 32-канальным промышленным видеорегистратором. Видеозаписи с камер доступны дистанционно в онлайн-режиме для просмотра руководителями производства, а также в записи для разбора нештатных ситуаций.Кроме того, МТС обеспечила широкополосный доступ в интернет всех производственных площадок Невьянского машиностроительного завода в самом Невьянске и в Екатеринбурге, где находится Инженерный центр компании. Связь между площадками осуществляется по двум VPN-каналам, которые гарантирует сохранность интеллектуальной собственности и коммерческой информации при передаче данных.