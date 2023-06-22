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Банк России выпустил памятную монету, посвященную Нижнему Тагилу
Экономика
Фото: страница Владислава Пинаева / vk.com
Банк России выпустил в обращение памятную монету «Нижний Тагил» номиналом 10 рублей. Монеты выпущена в серии «Города трудовой доблести».
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем аккаунте во «ВКонтакте» рассказал, что на монету нанесено изображение памятника «Рабочий и танкист». Тираж монеты – один миллион штук. В Нижний Тагил поступило 40 тысяч таких монет.
По словам Пинаева, обменять обычную 10-рублевую монету на памятную можно в трех банках: Сбербанк, Открытие и Альфа-Банк.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем аккаунте во «ВКонтакте» рассказал, что на монету нанесено изображение памятника «Рабочий и танкист». Тираж монеты – один миллион штук. В Нижний Тагил поступило 40 тысяч таких монет.
По словам Пинаева, обменять обычную 10-рублевую монету на памятную можно в трех банках: Сбербанк, Открытие и Альфа-Банк.
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