Банк России выпустил памятную монету, посвященную Нижнему Тагилу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Банк России выпустил в обращение памятную монету «Нижний Тагил» номиналом 10 рублей. Монеты выпущена в серии «Города трудовой доблести».Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем аккаунте во «ВКонтакте» рассказал, что на монету нанесено изображение памятника «Рабочий и танкист». Тираж монеты – один миллион штук. В Нижний Тагил поступило 40 тысяч таких монет.По словам Пинаева, обменять обычную 10-рублевую монету на памятную можно в трех банках: Сбербанк, Открытие и Альфа-Банк.