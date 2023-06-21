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На Производстве полиметаллов в Верхней Пышме обновили оборудование

11.25 Вторник, 27 июня 2023
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
На обогатительной фабрике филиала «Производство полиметаллов» «Уралэлектромеди» на одну из шаровых мельниц установили новый гидроциклон – аппарат, предназначенный для классификации (разделения на более легкие и тяжелые частицы) продуктов измельчения.

Всего на обогатительной фабрике на этапе измельчения твёрдых полезных ископаемых работают шесть шаровых мельниц. Каждая из них оснащена двумя гидроциклонами. Срок эксплуатации одного аппарата составляет около 10 лет.

«Все работы по установке агрегата проведены в плановые сроки. После замены гидроциклона произвели монтаж трубопроводов. В течение одной смены демонтировали старую конструкцию, в течение второй – установили на место прежней новую»,

– рассказал механик обогатительной фабрики Андрей Плотников.


Отметим, что обогатительная фабрика Производства полиметаллов проводит первичную переработку твёрдых полезных ископаемых, поступающих с места добычи, для дальнейшего использования в производственной цепочке филиала. Процесс переработки состоит из дробления, измельчения, обогащения, сгущения и сушки. Все операции механизированы и снабжены системами аспирации воздуха.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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