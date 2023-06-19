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Темпы ввода загородной недвижимости в Свердловской области выросли на 20%
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 20% выросли объемы ввода частных домов. В январе – мае 2023 года в регионе было построено 785 тысяч квадратных метров загородного жилья. В прошлом году за аналогичный период возвели 661 тысячу квадратных метров. Такие данные приводит Росстат.
Показатели могут расти из-за того, что собственники регистрируют давно построенные дама, однако аналитики «Сбера» уверяют, что в этом году спрос на загородную недвижимость реальный, пишет 66.RU.
По итогам мая банк отчитала о рекордном объеме выданных на индивидуальное жилищное строительство ипотечных кредитов. За месяц клиентам было предоставлено 35,3 миллиарда рублей. Аналитики полагают, что по итогам суммарные займы на индивидуальное жилищное строительство в России могут достигнуть 200 миллиардов рублей – что вдвое больше, чем в 2022 году, и почти в восемь, чем в 2021 году.
Предполагается, что причиной такого спроса на загородное жилье мог стать рост цен на новостройки в Екатеринбурге. За последние три года стоимость квадратного метра в новых домах выросла в полтора раза. Коттеджи тоже росли в цене, но не такими темпами.
При выборе между двухкомнатной квартирой в спальном районе и просторном загородном доме с участком за семь-восемь миллионов покупатели начинают чаще рассматривать второй вариант. Также на это сказывается расширение действия льготных программ кредитования, которые позволяют построить дом самостоятельно или взять участок с подрядом.
Показатели могут расти из-за того, что собственники регистрируют давно построенные дама, однако аналитики «Сбера» уверяют, что в этом году спрос на загородную недвижимость реальный, пишет 66.RU.
По итогам мая банк отчитала о рекордном объеме выданных на индивидуальное жилищное строительство ипотечных кредитов. За месяц клиентам было предоставлено 35,3 миллиарда рублей. Аналитики полагают, что по итогам суммарные займы на индивидуальное жилищное строительство в России могут достигнуть 200 миллиардов рублей – что вдвое больше, чем в 2022 году, и почти в восемь, чем в 2021 году.
Предполагается, что причиной такого спроса на загородное жилье мог стать рост цен на новостройки в Екатеринбурге. За последние три года стоимость квадратного метра в новых домах выросла в полтора раза. Коттеджи тоже росли в цене, но не такими темпами.
При выборе между двухкомнатной квартирой в спальном районе и просторном загородном доме с участком за семь-восемь миллионов покупатели начинают чаще рассматривать второй вариант. Также на это сказывается расширение действия льготных программ кредитования, которые позволяют построить дом самостоятельно или взять участок с подрядом.
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