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Свердловские власти пообещали двум зоозащитным фондам поддержку в виде почти двух миллионов
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Двум зоозащитным фондам из Свердловской области, прошедшим конкурсный отбор, власти пообещали грантовую поддержку в размере около двух миллионов рублей из бюджета области. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Деньги должны будут получить благотворительные фонды «ЗООзащита» из Екатеринбурга и «Подари свою доброту» из Березовского. На эти деньги зоозащитники собираются установить 11 вольеров и провести стерилизацию 400 бездомных животных. Кроме этого, упомянутые организации планируют принять к себе на содержание животных, которых нельзя будет возвращать в прежние места обитания.
В прошлом году грантовую поддержку получили три зоозащитных фонда. Отмечается, что на эти деньги они смогли построить 12 вольеров и провести 170 стерилизаций бездомных собак.
«Финансовая поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям, имеющим опыт работы в сфере защиты животных, на основании конкурсного отбора»,
– пояснили в ДИПе.
Деньги должны будут получить благотворительные фонды «ЗООзащита» из Екатеринбурга и «Подари свою доброту» из Березовского. На эти деньги зоозащитники собираются установить 11 вольеров и провести стерилизацию 400 бездомных животных. Кроме этого, упомянутые организации планируют принять к себе на содержание животных, которых нельзя будет возвращать в прежние места обитания.
В прошлом году грантовую поддержку получили три зоозащитных фонда. Отмечается, что на эти деньги они смогли построить 12 вольеров и провести 170 стерилизаций бездомных собак.
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