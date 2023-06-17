Свердловские власти пообещали двум зоозащитным фондам поддержку в виде почти двух миллионов





– пояснили в ДИПе. «Финансовая поддержка оказывается социально ориентированным некоммерческим организациям, имеющим опыт работы в сфере защиты животных, на основании конкурсного отбора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Двум зоозащитным фондам из Свердловской области, прошедшим конкурсный отбор, власти пообещали грантовую поддержку в размере около двух миллионов рублей из бюджета области. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.Деньги должны будут получить благотворительные фонды «ЗООзащита» из Екатеринбурга и «Подари свою доброту» из Березовского. На эти деньги зоозащитники собираются установить 11 вольеров и провести стерилизацию 400 бездомных животных. Кроме этого, упомянутые организации планируют принять к себе на содержание животных, которых нельзя будет возвращать в прежние места обитания.В прошлом году грантовую поддержку получили три зоозащитных фонда. Отмечается, что на эти деньги они смогли построить 12 вольеров и провести 170 стерилизаций бездомных собак.