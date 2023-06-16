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Северный медно-цинковый рудник «Святогора» в тестовом режиме внедряет современную систему диспетчеризации

13.22 Пятница, 23 июня 2023
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
На Северном медно-цинковом руднике «Святогора» в тестовом режиме внедряется современная система диспетчеризации. Она поможет горнякам контролировать передвижение самосвалов и другого горного оборудования для исключения технологических простоев, а также их загрузку, уровень топлива и скорость.

Система установлена как на компьютеры рудника, так и на горную технику: самосвалы, бульдозеры, погрузчики. Каждая машина снабжена специальным планшетом. На его экране отображаются данные о состоянии транспорта, количестве сделанных рейсов и объемах перевезенной продукции. Работает система диспетчеризации через GPS-связь.


Фото: пресс-служба УГМК


«Данная работа ведется с целью повышения эффективности производства. Реализация проекта диспетчеризации позволит нам организовать строгий контроль ведения горных работ на карьерах»,

– отметил начальник карьера СМЦР «Святогора» Александр Калашников.


Переход на новую систему требует специальной подготовки специалистов: современным технологиям обучаются диспетчеры, которые в режиме онлайн в последствии будут отслеживать состояние техники и управлять работой оборудования, механики автотранспортного участка и руководители рудника.


Фото: пресс-служба УГМК


«Механики будут осуществлять контроль за техническим состоянием автомобилей, а также контролировать состояние и расход крупногабаритных шин»,

– добавил Александр Калашников.


Пока система диспетчеризации работает в тестовом режиме, нюансы и детали работы будут дорабатываться в процессе эксплуатации. В ближайшее время программу планируется перевести в опытно-промышленные испытания. В 2023 году АО «Святогор» намерен направить на внедрение современной системы диспетчеризации на СМЦР 38 млн рублей.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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