Северный медно-цинковый рудник «Святогора» в тестовом режиме внедряет современную систему диспетчеризации



Фото: пресс-служба УГМК





– отметил начальник карьера СМЦР «Святогора» Александр Калашников. «Данная работа ведется с целью повышения эффективности производства. Реализация проекта диспетчеризации позволит нам организовать строгий контроль ведения горных работ на карьерах»,



Фото: пресс-служба УГМК





– добавил Александр Калашников. «Механики будут осуществлять контроль за техническим состоянием автомобилей, а также контролировать состояние и расход крупногабаритных шин»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На Северном медно-цинковом руднике «Святогора» в тестовом режиме внедряется современная система диспетчеризации. Она поможет горнякам контролировать передвижение самосвалов и другого горного оборудования для исключения технологических простоев, а также их загрузку, уровень топлива и скорость.Система установлена как на компьютеры рудника, так и на горную технику: самосвалы, бульдозеры, погрузчики. Каждая машина снабжена специальным планшетом. На его экране отображаются данные о состоянии транспорта, количестве сделанных рейсов и объемах перевезенной продукции. Работает система диспетчеризации через GPS-связь.Переход на новую систему требует специальной подготовки специалистов: современным технологиям обучаются диспетчеры, которые в режиме онлайн в последствии будут отслеживать состояние техники и управлять работой оборудования, механики автотранспортного участка и руководители рудника.Пока система диспетчеризации работает в тестовом режиме, нюансы и детали работы будут дорабатываться в процессе эксплуатации. В ближайшее время программу планируется перевести в опытно-промышленные испытания. В 2023 году АО «Святогор» намерен направить на внедрение современной системы диспетчеризации на СМЦР 38 млн рублей.