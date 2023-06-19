Екатеринбург занял 13 место в рейтинге городов УрФО по зарплатам





– поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. «В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика – в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург оказался на 13 месте в зарплатном рейтинге городов Уральского федерального округа. Рейтинг составили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.Специалисты проанализировали вакансии, открытые в первом полугодии 2022 года в УрФО, и составили список городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали 40 городов, в которых за шесть месяцев открыто не менее тысячи вакансий.Екатеринбург занял 13 место со средней предлагаемой зарплатой 75 716 рублей, что на 6 436 рублей больше, чем год назад. За полгода в столице Урала было открыто более 144 тысячи вакансий – это треть от всех предложений о работе в Уральском федеральном округе.Лидером рейтинга стал Новый Уренгой со средней предлагаемой зарплатой 117 447 рублей. На втором и третьем местах тоже оказались населенные пункты ЯНАО – Губкинский (99 724 рублей) и Салехард (91 794 рублей).Из 40 вошедших в рейтинг городов сразу 13 относятся к Свердловской области. На 18 месте оказался Серов (69 919 рублей), на 22 месте – Ревда (64 972 рублей), на 25 месте – Верхняя Пышма (62 340 рублей).В целом средняя предлагаемая зарплата в Уральском федеральном округе составляет 57 471 рублей. Это на 5 747 рублей больше, чем год назад.