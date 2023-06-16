



– рассказал «Вечерним ведомостям» директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Сейчас 97% пользователей подписки в Свердловской области — абоненты МТС. Этому способствует включение в подписку полезных и доступных всем сервисов: покупка билетов на зрелищные мероприятия с МТС Live и Ticketland, бронирование отелей с МТС Travel и Bronevik.com, "народные аудиогиды" по Екатеринбургу и другим городам страны в приложениях МТС Live»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области почти в три раза выросло число пользователей мобильных сервисов цифровой экосистемы федерального оператора связи. Самыми популярными сервисами для уральцев стали подписки на увеличение интернет-трафика и защиту от спам-звонков.По данным аналитиков МТС Premium, чаще всего их подписчиков привлекают следующие сервисы по подписке:1. 50 ГБ мобильного интернета;2. Блокировка спам-звонков;3. Онлайн-кинотеатр KION;4. Музыкальный сервис МТС Music;5. Кешбэк-сервисы.За минувший год число пользователей нетелеком-сервисов МТС Premium выросло в 2,6 раза, а количество подписчиков комбинации «кино+музыка» – в 2,7 раза, сообщают аналитические данные.Аналитики объясняют рост подписок условиями: чем больше подписок – тем больше удается сэкономить. В среднем экономия пользователей может достигать 1557 рублей в месяц.Кроме того, уральцы стараются экономить минуты связи, используя сервис защиты от спама. По данным исследования, сервис блокирует около миллиона спам-звонков, в среднем каждый человек может сэкономить до 15 минут в день, используя блок нежелательных звонков.