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В Свердловской области хотят построить крупный тепличный комплекс

13.52 Четверг, 22 июня 2023
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» планирует построить в Свердловской области крупный тепличный комплекс, в котором хотят выращивать овощи для жителей региона и Сибири.

«Объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей, переговоры о строительстве комплекса прошли на уровне министерства инвестиций и развития Свердловской области и министерства экономики и территориального развития региона»,

– сообщили в региональном департаменте информационной политики.


Предполагается, что комплекс будет построен на площади 100 гектар. Теплицы должны будут занять, по оценкам производителя, 40 гектаров.

Список площадок, на котором мог бы разместиться комплекс, уже есть. На данный момент агентство по привлечению инвестиций Свердловской области ведет переговоры с муниципалитетами по этому поводу.

В 2022 году на поддержку агропромышленного комплекса Свердловской области было направлено порядка 4,5 миллиарда рублей, из них 78% — средства областного бюджета, отмечают в ДИПе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:52 Главная премия конкурса пьес «Зачем я это помню» уехала из Екатеринбурга в Питер
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