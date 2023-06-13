Свердловчане разрешили продажу зараженных слив из Казахстана

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Зараженные сливы из Казахстана разрешили продавать в Свердловской области. В ходе фитосанитарного контроля на границе сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили присутствие на сливах опасного насекомого – калифорнийской щитовки, которая является карантинным вредителем плодовых растений.Quadraspidiotus perniciosus ограниченно распространена в России, она обитает в лесах и садах, присутствует в декоративных насаждениях. Насекомое питается яблонями, грушами, персиком, черешней, розой, сливой, хмелем, сиренью, ивой (около 270 видов, представителей 84 семейств растений).Атакованное данным вредителем дерево становится слабым, кора сохнет, трескается и постепенно отмирает, листья раньше срока опадают. В результате резко снижается урожайность, а потом дерево окончательно засыхает.Зараженный посадочный материал сливы опасен, так как создает высокий риск распространения вредного насекомого, но атакованные щитовкой плоды в качестве фрукта для продажи в магазинах и на рынках несут низкую фитосанитарную угрозу. Поэтому региональное Управление Россельхознадзора дало разрешение на продажу 20 тонн слив в Свердловской области.