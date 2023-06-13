Возрастное ограничение 18+
Свердловская область заняла 13 место в рейтинге регионов по доходам населения
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась на 13 месте в рейтинге регионов России по доходам населения. Рейтинг составили эксперты «РИА Новости».
Аналитики оценивали отношение медианных (усредненных) доходов жителей регионов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Свердловской области коэффициент составил 1,88. За чертой бедности в 2022 году находились 8,3% свердловчан.
Первое место в рейтинге регионов по доходам населения стал Ямало-Ненецкий автономный округ (коэффициент 3,24), на втором – Ненецкий автономный округ (коэффициент 2,97), а на третьем – Москва (2,63).
На последних позициях оказались Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия.
Аналитики оценивали отношение медианных (усредненных) доходов жителей регионов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Свердловской области коэффициент составил 1,88. За чертой бедности в 2022 году находились 8,3% свердловчан.
Первое место в рейтинге регионов по доходам населения стал Ямало-Ненецкий автономный округ (коэффициент 3,24), на втором – Ненецкий автономный округ (коэффициент 2,97), а на третьем – Москва (2,63).
На последних позициях оказались Карачаево-Черкессия, Тува и Ингушетия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья
13 июня 2023
13 июня 2023