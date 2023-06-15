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УрФУ и УрГЭУ вошли в рейтинг экономических вузов по уровню зарплат выпускников
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральский федеральный университет и Уральский государственный экономический университет вошли в рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017-2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов.
Рейтинг составил сервис по поиску работы SuperJob. УрФУ занял в списке 12-е место, с прошлого года его позиции не изменились. За год средние зарплаты выпускников вуза в отраслях экономики и финансов выросли на 7000 рублей, в среднем составляют 87 000 рублей в месяц. 86% выпускников остались в городе обучения.
УрГЭУ занял в рейтинге 14-е место, с прошлого года его позиции тоже не изменились. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов выросли за год на 5000 рублей, сейчас составляют в среднем 80 000 рублей в месяц. В городе обучения остались 75% выпускников.
На первом месте в рейтинге оказался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, выпускники которого, занятые в экономической и финансовой сфере, зарабатывают в среднем 165 000 рублей в месяц. На втором месте – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 150 000 рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, средний заработок выпускников – 140 000 рублей в месяц.
Рейтинг составил сервис по поиску работы SuperJob. УрФУ занял в списке 12-е место, с прошлого года его позиции не изменились. За год средние зарплаты выпускников вуза в отраслях экономики и финансов выросли на 7000 рублей, в среднем составляют 87 000 рублей в месяц. 86% выпускников остались в городе обучения.
УрГЭУ занял в рейтинге 14-е место, с прошлого года его позиции тоже не изменились. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов выросли за год на 5000 рублей, сейчас составляют в среднем 80 000 рублей в месяц. В городе обучения остались 75% выпускников.
На первом месте в рейтинге оказался Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, выпускники которого, занятые в экономической и финансовой сфере, зарабатывают в среднем 165 000 рублей в месяц. На втором месте – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 150 000 рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, средний заработок выпускников – 140 000 рублей в месяц.
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