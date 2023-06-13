Возрастное ограничение 18+
В столице Урала хотят построить спортивный комплекс через дорогу от Широкореченского кладбища
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала на восьмом километре Московского тракта через дорогу от Широкореченского кладбища хотят построить масштабный спортивный комплекс для взрослых и детей от 12 лет.
Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на представителя компании, занимающейся строительством комплекса. Улицу, на которой намерены строить комплекс, обещают отремонтировать и благоустроить. Возводить рядом жилые дома не планируется.
По данным издания, спортивный комплекс будет состоять из несколько секций. Также предполагается, что в нем можно будет проводить соревнования, на которых будут участвовать 100-150 человек.
Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на представителя компании, занимающейся строительством комплекса. Улицу, на которой намерены строить комплекс, обещают отремонтировать и благоустроить. Возводить рядом жилые дома не планируется.
По данным издания, спортивный комплекс будет состоять из несколько секций. Также предполагается, что в нем можно будет проводить соревнования, на которых будут участвовать 100-150 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
13 июня 2023
13 июня 2023