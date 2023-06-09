Свердловские власти пообещали к концу 2024 года обеспечить село Байкалово качественной водой





заявили в ДИПе. «Здесь исторически сложилась трудная ситуация с водоснабжением из-за отсутствия приемлемых водоёмов. По поручению губернатора в Байкалово уже строится комплексная система водоснабжения, работы будут завершены к концу 2024 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти пообещали к концу 2024 года обеспечить жителей села Байкалово качественной питьевой водой. На это дело выделяют 45 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.Обеспечить село питьевой водой главу региона Евгения Куйвашева местные жители попросили еще 12 апреля в ходе личного приема.На данный момент известно, что совместно с инженерами Богдановичского ОАО «Огнеупоры» уже был разработан проект установки очистных сооружений неподалеку от села Байкалово – в селе Липовское. Установку и настройку оборудования должны завершить до конца 2023 года.После этого, пока будет продолжаться строительство системы водоснабжения, жителям Байкалово обещают доставлять питьевую воду, очищенную через фильтровальные установки в Липовском, по согласованному графику.