Свердловские химики забраковали три из шести сыров «Российский», представленных крупной сетью

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Химики-аналитики установили, что три из шести исследованных образцов сыра «Российский», представленных крупной торговой сетью, являются некачественными.Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора на прошлой неделе получила шесть проб сыра на оценку массовой доли жира в пересчете на сухое вещество.Сыры на изучение направили сотрудники Россельхознадзора и торговые компании. В ходе исследований химики-аналитики выявили три пробы сыра с содержанием жира ниже действующей нормы (ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия»).Данные исследований ведомство направило заказчику – крупной розничной торговой сети, сейчас предприниматели должны принять меры, чтобы исключить попадание некачественного сыра на прилавки.В референтном центре отмечают, что содержание жира в сухом веществе является важным параметром оценки качества сыра, так как от него зависят органолептические характеристики продукции.Несоответствие жирности ГОСТу, возможно, обусловлено нарушением технологии изготовления данного продукта. Иногда производители сыра осознанно используют вместо молочного жира более дешевые модифицированный растительный или говяжий жиры.