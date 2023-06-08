Региональный кабмин утвердил планы по изменению бюджета Свердловской области на 2023 год





– заявил министр финансов Свердловской области Александр Старков. «Сегодня в Свердловской области есть необходимые ресурсы, чтобы внести поправки в бюджет текущего года. Предлагаем увеличить прогноз по доходам на 28,2 миллиарда рублей. На эту же сумму будет увеличен прогноз по расходам. Это позволит направить дополнительные средства на социальную поддержку и повышение качества жизни свердловчан»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На заседании правительства Свердловской области рассмотрели и утвердили предложения регионального Минфина по увеличению доходной и расходной частей областного бюджета на 2023 год.Как рассказали в департаменте информполитики региона, планируется увеличить расходы на здравоохранение: направить 500 миллионов рублей на реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ и более 900 миллионов – на финансовую поддержку других медицинских учреждений. Дополнительные средства закладывают на лечение онкобольных.Три миллиарда рублей благодаря поддержке из федерального бюджета планируют направить на финансирование строительства новых капитальных объектов. На повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок дополнительно предусматривают 861,1 миллиона рублей.Кроме того, 10 миллиардов рублей планируется предусмотреть на индексацию и повышение зарплат врачам, учителям, соцработникам и другим бюджетникам.В результате доходы Свердловской области в этом году должны будут составить 382,6 миллиарда рублей, расходы – 402,2 миллиарда рублей. Объем дефицита бюджета не изменится. Предложения правительства направлены на рассмотрение в региональное Заксобрание.