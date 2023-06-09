Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Количество рейсов в Екатеринбург из Москвы увеличено до трех в день. Появились рейсы с вылетом утром и днем.Число полетов из Санкт-Петербурга в Екатеринбург увеличилось с одного до четырех в день.Кроме того, в летнем сезоне полетная программа «России» в Екатеринбург включает рейсы из Красноярска. Перелеты выполняются три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.