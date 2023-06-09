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«Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга
Экономика
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Количество рейсов в Екатеринбург из Москвы увеличено до трех в день. Появились рейсы с вылетом утром и днем.
Число полетов из Санкт-Петербурга в Екатеринбург увеличилось с одного до четырех в день.
Кроме того, в летнем сезоне полетная программа «России» в Екатеринбург включает рейсы из Красноярска. Перелеты выполняются три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
Количество рейсов в Екатеринбург из Москвы увеличено до трех в день. Появились рейсы с вылетом утром и днем.
Число полетов из Санкт-Петербурга в Екатеринбург увеличилось с одного до четырех в день.
Кроме того, в летнем сезоне полетная программа «России» в Екатеринбург включает рейсы из Красноярска. Перелеты выполняются три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
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