Краснодарское фальсифицированное масло поступило на свердловские прилавки

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В некоторые магазины Свердловской области завезли фальшивое сливочное масло, произведенное предприятием из Краснодарского края.Фальсификат обнаружили в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, фальшивый продукт удалось выявить благодаря исследованиям по вычислению соотношения метиловых эфиров жирных кислот. Эти данные позволяют получить точную данные о натуральности продукции.Референтный центр оперативно сообщил об обнаруженной подделке в свердловское Управление Россельхознадзора. Сотрудники Россельхознадзора будут расследовать данный инцидент и направят соответствующие запросы производителю фальсификата масла в Краснодарский край.