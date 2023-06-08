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Краснодарское фальсифицированное масло поступило на свердловские прилавки
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В некоторые магазины Свердловской области завезли фальшивое сливочное масло, произведенное предприятием из Краснодарского края.
Фальсификат обнаружили в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, фальшивый продукт удалось выявить благодаря исследованиям по вычислению соотношения метиловых эфиров жирных кислот. Эти данные позволяют получить точную данные о натуральности продукции.
Референтный центр оперативно сообщил об обнаруженной подделке в свердловское Управление Россельхознадзора. Сотрудники Россельхознадзора будут расследовать данный инцидент и направят соответствующие запросы производителю фальсификата масла в Краснодарский край.
Фальсификат обнаружили в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, фальшивый продукт удалось выявить благодаря исследованиям по вычислению соотношения метиловых эфиров жирных кислот. Эти данные позволяют получить точную данные о натуральности продукции.
Референтный центр оперативно сообщил об обнаруженной подделке в свердловское Управление Россельхознадзора. Сотрудники Россельхознадзора будут расследовать данный инцидент и направят соответствующие запросы производителю фальсификата масла в Краснодарский край.
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