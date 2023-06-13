Возрастное ограничение 18+

Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья

10.59 Вторник, 13 июня 2023
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, чтобы семье накопить на квартиру, необходимо минимум 5,3 года. В рейтинге регионов России по доступности приобретения жилья область занимает 21 место.

По данным экспертов «РИА Новости», составивших рейтинг, в первом квартале этого года доступность типовых двухкомнатных квартир снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это связано с тем, что недвижимость дорожает быстрее, чем растут зарплаты.

Согласно исследованию, минимальный срок, необходимый семье, чтобы накопить на квартиру в Свердловской области, составляет 5,3 года. Средняя стоимость квартиры в области – 4,7 миллиона рублей. В 2022 году, чтобы накопить на жилье, требовалось 5,9 года.

Лидируют в рейтинге Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Чтобы накопить на квартиру, жителям этих регионов потребуется 2,6 года. На последнем месте в списке находится Севастополь – местным жителям понадобится 14 лет, чтобы накопить на жилье.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская область вошла в список самых пожароопасных регионов России
13 июня 2023
Свердловская область заняла первое место среди регионов УрФО по показателю пятилетней выживаемости онкопациентов
05 июня 2023
Свердловским предприятиям АПК пообещали субсидии на покупку жилья для сотрудников
08 июня 2023
Лесники будут патрулировать свердловские леса на новых внедорожниках
08 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:59 В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
17:20 Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
16:52 В ДТП около Полевского пострадали два человека
16:26 ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны
15:51 Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
15:25 Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками
14:59 Сотрудника тагильской колонии задержали в Перми с 7 кг наркотиков
14:17 Победительницу конкурса «Уральская краса – длинная коса» выбрали в Екатеринбурге
13:57 Прошло очередное заседание в рамках большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»
13:23 В Свердловской области 50 выпускников получили 100 баллов за первые ЕГЭ
12:59 Гордума начала рассматривать отчет деятельности мэра Екатеринбурга
12:24 Машину с мертвым водителем обнаружили в Ачитском районе
11:57 В Кировграде пьяный мужчина ворвался в дом соседей и ударил их ножом
11:23 В Полевском вынесли приговор мужчине, зарезавшего знакомого из-за ссоры
10:59 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья
10:22 Непродолжительное потепление ожидается в Свердловской области
09:58 Свердловская область вошла в список самых пожароопасных регионов России
09:21 За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
20:56 В Каменске-Уральском за помощь «избитому» мужчине незнакомец забрал у него банковскую карту
20:25 Оборвавшийся в свердловском посёлке провод едва не оборвал жизнь электрика
19:18 Пугливая кошка усложнила «простой» случай для екатеринбургского «ЗооСпаса»
19:18 Назначен главный по тушению лесных пожаров в Свердловской области
18:30 Ревдинец катался на своей машине в наркотическом опьянении
17:57 Из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпала женщина
17:09 Питьевой водоём Нижнего Тагила вновь оказался засорён пенопластом
16:46 На рок-фестивале в Екатеринбурге более 1000 человек проверили здоровье своего сердца
Все новости Свердловской области
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
17:52 Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
17:44 Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
16:20 СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын
16:05 В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом введут режим ЧС
15:34 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
15:13 СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
14:33 Власти: в Мурманской области перевернулся рейсовый автобус с 25 пассажирами
14:20 В Самаре из-за сбоя в оборудовании экстренно сел пассажирский самолет
14:00 На «американских горках» в Новосибирске пострадали дети, возбуждено уголовное дело
13:33 Власти Воронежа будут решать вопрос с расселением дома, в который попал беспилотник
13:03 Губернатор заявил, что в результате падения БПЛА в Воронеже троих человек посекло осколками
12:41 Губернатор Гусев: на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА, ранены двое
11:05 В Хургаде закрыли пляжи после смертельного нападения акулы на россиянина
10:31 Роскомнадзор с февраля прошлого года заблокировал более 200 тысяч ресурсов с «фейками»
18:08 В ГД предложили включить Домострой в систему образования
16:54 Спирт для смертельного сидра был похищен со склада самарского МВД
16:34 Владивосток накрыло мощным ливнем, машины уходят под воду
15:23 Рязанские чиновники запретили уличным музыкантам исполнять песни иноагентов
Все новости России и мира
17:59 В Свердловской области от клещей пострадали более 15 тысяч человек
17:20 Площадь Кирова в Екатеринбурге закроют для автомобилистов ради юбилейного выпуска суворовцев
16:52 В ДТП около Полевского пострадали два человека
16:26 ФСБ завела уголовное дело на носителя гостайны из Свердловской области за попытку выехать из страны
15:51 Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
15:25 Неизвестные в Академическом районе Екатеринбурга перекрыли дорогу бетонными блоками
14:59 Сотрудника тагильской колонии задержали в Перми с 7 кг наркотиков
14:17 Победительницу конкурса «Уральская краса – длинная коса» выбрали в Екатеринбурге
13:57 Прошло очередное заседание в рамках большого коррупционного дела «главного десантника Екатеринбурга»
13:34 В Прикамье в 15 раз сократились сроки регистрации недвижимости
13:31 Разработка ученых Пермского Политеха повысит эффективность мониторинга атмосферного воздуха
13:23 В Свердловской области 50 выпускников получили 100 баллов за первые ЕГЭ
12:59 Гордума начала рассматривать отчет деятельности мэра Екатеринбурга
12:24 Машину с мертвым водителем обнаружили в Ачитском районе
11:57 В Кировграде пьяный мужчина ворвался в дом соседей и ударил их ножом
11:23 В Полевском вынесли приговор мужчине, зарезавшего знакомого из-за ссоры
10:59 Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья
10:22 Непродолжительное потепление ожидается в Свердловской области
09:58 Свердловская область вошла в список самых пожароопасных регионов России
09:50 Сельские кладбища в Прикамье благоустроены под контролем судебных приставов
09:21 За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в семь раз
20:56 В Каменске-Уральском за помощь «избитому» мужчине незнакомец забрал у него банковскую карту
20:25 Оборвавшийся в свердловском посёлке провод едва не оборвал жизнь электрика
19:18 Пугливая кошка усложнила «простой» случай для екатеринбургского «ЗооСпаса»
19:18 Назначен главный по тушению лесных пожаров в Свердловской области
18:30 Ревдинец катался на своей машине в наркотическом опьянении
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK