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Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности приобретения жилья
Экономика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области, чтобы семье накопить на квартиру, необходимо минимум 5,3 года. В рейтинге регионов России по доступности приобретения жилья область занимает 21 место.
По данным экспертов «РИА Новости», составивших рейтинг, в первом квартале этого года доступность типовых двухкомнатных квартир снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это связано с тем, что недвижимость дорожает быстрее, чем растут зарплаты.
Согласно исследованию, минимальный срок, необходимый семье, чтобы накопить на квартиру в Свердловской области, составляет 5,3 года. Средняя стоимость квартиры в области – 4,7 миллиона рублей. В 2022 году, чтобы накопить на жилье, требовалось 5,9 года.
Лидируют в рейтинге Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Чтобы накопить на квартиру, жителям этих регионов потребуется 2,6 года. На последнем месте в списке находится Севастополь – местным жителям понадобится 14 лет, чтобы накопить на жилье.
По данным экспертов «РИА Новости», составивших рейтинг, в первом квартале этого года доступность типовых двухкомнатных квартир снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это связано с тем, что недвижимость дорожает быстрее, чем растут зарплаты.
Согласно исследованию, минимальный срок, необходимый семье, чтобы накопить на квартиру в Свердловской области, составляет 5,3 года. Средняя стоимость квартиры в области – 4,7 миллиона рублей. В 2022 году, чтобы накопить на жилье, требовалось 5,9 года.
Лидируют в рейтинге Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Чтобы накопить на квартиру, жителям этих регионов потребуется 2,6 года. На последнем месте в списке находится Севастополь – местным жителям понадобится 14 лет, чтобы накопить на жилье.
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