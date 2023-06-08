Для свердловских лесничеств на 2,7 миллиона обещают закупить новые радиостанции





– сказал Денис Мамонтов. «Переговорные системы имеют большую дальность передачи сигнала, они позволят специалистам лётной службы в онлайн-режиме передавать на землю информацию о квадрате и площади возгорания, при необходимости координировать сброс воды или высадку к месту очага работников парашютно-десантной пожарной службы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Для свердловских лесничеств хотят закупить порядка 50 современных радиостанций, которые будут помогать в оперативном обмене информации с пожарными. На закупку оборудования из резервного фонда области выделили 2,7 миллиона рублей.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, портативные радиостанции будут настроены на авиационный диапазон – с их помощью летчики-наблюдатели смогут обмениваться данными с коллегами наземных служб.По словам министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова, устройства должны будут поступить в 26 лесничества, где контроль за лесопожарной обстановкой ведётся с помощью авиамониторинга.