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В Верхней Туре благоустроили набережную за 192 миллиона
Экономика
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Верхней Туре завершилось благоустройство набережной городского пруда, в рамках которого появились прогулочная и пляжная зоны, велопешеходная дорожка, причалы для лодок и спуски к ним. Реализация проекта обошлась в 192 миллиона рублей, из которых почти 88,5 миллиона – федеральные средства.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в ходе благоустройства также установили плавучие беседки для рыбаков и игровые комплексы для детей, а на пляже появился белый песок и лежаки. Кроме этого, в рамках проекта был сооружен амфитеатр «Тещин мост», с которого открывается вид на гору Ермака и всю набережную.
Саму набережную украсили композицией из металлических пластин с интерпретацией цехов градообразующего завода и макетов заводской территории.
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
«Вторая очередь благоустройства стала возможной благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. Это вторая победа города»,
– сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Как сообщили в департаменте информационной политики, в ходе благоустройства также установили плавучие беседки для рыбаков и игровые комплексы для детей, а на пляже появился белый песок и лежаки. Кроме этого, в рамках проекта был сооружен амфитеатр «Тещин мост», с которого открывается вид на гору Ермака и всю набережную.
Саму набережную украсили композицией из металлических пластин с интерпретацией цехов градообразующего завода и макетов заводской территории.
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
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