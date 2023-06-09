В Верхней Туре благоустроили набережную за 192 миллиона

Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф





– сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Вторая очередь благоустройства стала возможной благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. Это вторая победа города»,

Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Туре завершилось благоустройство набережной городского пруда, в рамках которого появились прогулочная и пляжная зоны, велопешеходная дорожка, причалы для лодок и спуски к ним. Реализация проекта обошлась в 192 миллиона рублей, из которых почти 88,5 миллиона – федеральные средства.Как сообщили в департаменте информационной политики, в ходе благоустройства также установили плавучие беседки для рыбаков и игровые комплексы для детей, а на пляже появился белый песок и лежаки. Кроме этого, в рамках проекта был сооружен амфитеатр «Тещин мост», с которого открывается вид на гору Ермака и всю набережную.Саму набережную украсили композицией из металлических пластин с интерпретацией цехов градообразующего завода и макетов заводской территории.