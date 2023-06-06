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Свердловские УК и ТСЖ задолжали энергетикам почти 5 миллиардов рублей
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
УК и ТСЖ Свердловской области задолжали за электроэнергию, отопление и горячую воду «ЭнергосбыТ Плюс» 4,9 млрд руб. В числе крупных должников оказались в том числе и екатеринбургские управляющие компании.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сайт и социальные сети поставщика. Так, «Коммерсантъ» ссылается на удаленную запись «ЭнергосбыТа» во «ВКонтакте».
По данным издания, екатеринбургские УЖК «Радомир-Инвест» и УК «Лазурит» должны энергетикам 76,7 и 117 миллионов рублей соответственно. Также первоуральские управляющие компании «Дом плюс» и «Даниловское» имеют задолженности 86,1 и 81,9 миллионов рублей.
Отмечается, что с начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о намерении подать заявления о банкротстве должников.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сайт и социальные сети поставщика. Так, «Коммерсантъ» ссылается на удаленную запись «ЭнергосбыТа» во «ВКонтакте».
По данным издания, екатеринбургские УЖК «Радомир-Инвест» и УК «Лазурит» должны энергетикам 76,7 и 117 миллионов рублей соответственно. Также первоуральские управляющие компании «Дом плюс» и «Даниловское» имеют задолженности 86,1 и 81,9 миллионов рублей.
Отмечается, что с начала отопительного сезона 2022/23 года на Федресурсе опубликовано 45 сообщений о намерении подать заявления о банкротстве должников.
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