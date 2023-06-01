Бюджет на празднование 300-летия Екатеринбурга сократился на 180 миллиардов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Бюджет на празднование 300-летия Екатеринбурга за семь лет сократился с 249 миллиардов рублей до 69 миллиардов рублей. Ранее в рамках подготовки к юбилею города предполагалось строительство второй ветки метро, но потом планы изменились.Эти цифры сегодня озвучил вице-мэр Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков на встрече с прессой. По его словам, именно 69 млрд в общей сложности к настоящему моменту подтверждены федеральным, областным и городским бюджетами. При этом он добавил, что город еще рассчитывает на помощь частных спонсоров – их средства не учитываются в озвученной сумме.К реализованным проектам, которые Екатеринбург получил к юбилею, Корюков назвал реконструкцию Макаровского моста, замыкание ЕКАД, появление трамвайных веток в Верхнюю Пышму и Академический, приобретение новых автобусов и троллейбусов.