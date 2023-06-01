Возрастное ограничение 18+

Свердловским предприятиям АПК пообещали субсидии на покупку жилья для сотрудников

11.52 Четверг, 8 июня 2023
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Для сельхозпроизводителей в Свердловской области ввели новую меру поддержки. Теперь они смогут компенсировать часть затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников агропредприятия. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства области.

Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская рассказала, что субсидия сельхозпроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, которое куплено для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии.

В департаменте информполитики региона отметили, что мера поддержка предусматривает возможность выкупа сотрудником агропредприятия жилья, предоставленного ему работодателем. Через пять лет с даты заключения договора найма за жилье необходимо будет заплатить до 50% стоимости, а по истечении 10 лет – не более 10%. По соглашению между сотрудником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или 10 лет.

Субсидии будут выплачивать на основе отбора заявок агропредприятий. В этом году из областного бюджета выделят на обеспечение новой меры поддержки15 миллионов рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Куйвашев утвердил меры поддержки для погорельцев из Сосьвы и Таежного
01 июня 2023
Свердловские депутаты поддержали инициативу о бесплатном выделении земли погорельцам в Сосьве и Таёжном
06 июня 2023
В план социальной газификации в Свердловской области включили еще более двух тысяч домов
02 июня 2023
В Екатеринбурге остановился рост цен на квартиры в новостройках
30 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:55 В свердловском селе пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
12:23 Неизвестные подожгли восемь электросамокатов в Екатеринбурге
11:52 Свердловским предприятиям АПК пообещали субсидии на покупку жилья для сотрудников
11:19 Из-за ремонта трамвайных путей на Сортировке в Екатеринбурге перекроют перекресток
10:51 В жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге новоселы более 500 квартир получат заветные ключи
10:26 Дефицит кадров в Свердловской области достиг рекордных показателей
09:59 К выходным в Свердловской области потеплеет
09:23 За сутки в Свердловской области ликвидировали 19 лесных пожаров
21:02 Наполовину пустующий после пожара дом на Эльмаше признали-таки аварийным
20:27 Жителей посёлков Серовского городского округа будут развлекать КАМАЗом
19:58 Убийца из Камышлова получил 16 лет строгого режима
19:12 «Пощёчину общественному вкусу» отвесят в екатеринбургском «Синара Центре»
18:48 Маленький торопыга попал под машину в Екатеринбурге
17:50 В «Ёбидоёби» назвали возможные причины массового отравления екатеринбуржцев роллами
17:24 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам колонии за убийство отца «из жалости»
16:57 Мэрия Екатеринбурга закупает подушки и полотенца для пунктов временного размещения
16:25 На центральной площади Екатеринбурга в выходные пройдет традиционная ярмарка
15:48 Новые ограничения введут для автомобилистов на развязке у «Калины» в Екатеринбурге
15:23 «Уралэлектромедь» установила новый грейфер для чистки ванны горячего цинкования
14:54 Более 30 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Свердловской области
14:23 В Свердловской области продолжает расти спрос на персонал
13:51 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге машина провалилась под асфальт
13:20 Пьяный мужчина в Каменске-Уральском открыл стрельбу с балкона многоэтажки
12:56 В этом году впервые запустят электронное голосование на выборах в Свердловской области
12:23 На трассах Свердловской области улучшили связь
11:56 В Екатеринбурге перекроют улицу Серафимы Дерябиной, ее дублер и улицу Зоологическую
Все новости Свердловской области
12:57 ФАС заподозрила крупнейших производителей железнодорожных колес в завышении цен
11:55 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
11:41 В МВД предложили запретить уклонистам управлять транспортными средствами
10:55 В Энгельсе на десятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв газа
18:15 В Приморье спасли умирающего леопарда и вернули в дикую природу
16:45 Пассажиров экстренно севшего в Магадане самолета Air India расселили в школе из-за отсутствия гостиниц
15:16 В Москве присяжные не стали признавать мужчину виновным в попытке убийства 12 росгвардейцев
14:02 СК: в Сургуте четверо подростков госпитализированы после употребления алкоголя
13:02 СК: в Курганской области возбудили дело после отравления местной жительницы алкоголем
12:42 СМИ: ученый из США провел на глубине океана 93 дня и стал «моложе»
11:35 Во Владивостоке грязный кипяток залил дороги, парковки и пожарную часть
10:51 Суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, убившему двух человек в МФЦ
10:28 В США произошла стрельба после вручения школьных дипломов, есть погибшие
10:13 Минздрав: в регионах России 90 человек отравились суррогатным алкоголем
19:14 В Рязанской области экс-начальник антикоррупционного главка МВД выйдет на свободу по УДО
17:22 В ГД потребовали наказать судью, которая «помиловала» предпринимателя, подозреваемого в смертельных отравлениях
16:11 В Австралии повысили минимальную зарплату, она составит более 880 австралийских долларов в неделю
14:24 Роспотребнадзор: в Чувашии выявлен первый случай отравления сидром
13:15 Россиян хотят наказывать за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание
11:54 Губернатор Нижегородской области заявил, что в крови у отравившихся сидром обнаружили метанол
11:06 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
10:58 Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
10:08 В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
18:21 Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
17:11 В Польше прошел крупнейший за последние десятилетия марш оппозиции
15:58 В суд Петербурга поступили материалы на ПАО «Ростелеком» по статье о пропаганде ЛГБТ
Все новости России и мира
12:55 В свердловском селе пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
12:23 Неизвестные подожгли восемь электросамокатов в Екатеринбурге
11:52 Свердловским предприятиям АПК пообещали субсидии на покупку жилья для сотрудников
11:19 Из-за ремонта трамвайных путей на Сортировке в Екатеринбурге перекроют перекресток
10:51 В жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге новоселы более 500 квартир получат заветные ключи
10:26 Дефицит кадров в Свердловской области достиг рекордных показателей
09:59 К выходным в Свердловской области потеплеет
09:54 Исполнительные документы теперь можно направить судебным приставам в электронной форме
09:23 За сутки в Свердловской области ликвидировали 19 лесных пожаров
21:02 Наполовину пустующий после пожара дом на Эльмаше признали-таки аварийным
20:27 Жителей посёлков Серовского городского округа будут развлекать КАМАЗом
19:58 Убийца из Камышлова получил 16 лет строгого режима
19:34 «Уралкалий» выступил организатором Всероссийской конференции по охране труда и промышленной безопасности
19:12 «Пощёчину общественному вкусу» отвесят в екатеринбургском «Синара Центре»
18:48 Маленький торопыга попал под машину в Екатеринбурге
17:50 В «Ёбидоёби» назвали возможные причины массового отравления екатеринбуржцев роллами
17:24 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 12 годам колонии за убийство отца «из жалости»
16:57 Мэрия Екатеринбурга закупает подушки и полотенца для пунктов временного размещения
16:25 На центральной площади Екатеринбурга в выходные пройдет традиционная ярмарка
15:48 Новые ограничения введут для автомобилистов на развязке у «Калины» в Екатеринбурге
15:23 «Уралэлектромедь» установила новый грейфер для чистки ванны горячего цинкования
14:58 Сборная Пермского Политеха по КВН прошла в полуфинал Пермской Официальной лиги
14:54 Более 30 тысяч гектаров леса планируют восстановить в Свердловской области
14:23 В Свердловской области продолжает расти спрос на персонал
13:51 Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге машина провалилась под асфальт
13:20 Пьяный мужчина в Каменске-Уральском открыл стрельбу с балкона многоэтажки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK