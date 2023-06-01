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Свердловским предприятиям АПК пообещали субсидии на покупку жилья для сотрудников
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Для сельхозпроизводителей в Свердловской области ввели новую меру поддержки. Теперь они смогут компенсировать часть затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников агропредприятия. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства области.
Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская рассказала, что субсидия сельхозпроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, которое куплено для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии.
В департаменте информполитики региона отметили, что мера поддержка предусматривает возможность выкупа сотрудником агропредприятия жилья, предоставленного ему работодателем. Через пять лет с даты заключения договора найма за жилье необходимо будет заплатить до 50% стоимости, а по истечении 10 лет – не более 10%. По соглашению между сотрудником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или 10 лет.
Субсидии будут выплачивать на основе отбора заявок агропредприятий. В этом году из областного бюджета выделят на обеспечение новой меры поддержки15 миллионов рублей.
Заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская рассказала, что субсидия сельхозпроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, которое куплено для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии.
В департаменте информполитики региона отметили, что мера поддержка предусматривает возможность выкупа сотрудником агропредприятия жилья, предоставленного ему работодателем. Через пять лет с даты заключения договора найма за жилье необходимо будет заплатить до 50% стоимости, а по истечении 10 лет – не более 10%. По соглашению между сотрудником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение пяти или 10 лет.
Субсидии будут выплачивать на основе отбора заявок агропредприятий. В этом году из областного бюджета выделят на обеспечение новой меры поддержки15 миллионов рублей.
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