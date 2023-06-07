Возрастное ограничение 18+

Дефицит кадров в Свердловской области достиг рекордных показателей

10.26 Четверг, 8 июня 2023
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в мае на одну вакансию приходилось всего 2,5 резюме. Это самый низкий показатель конкуренции за рабочие места с начала 2021 года. К таким выводам пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru, проведя анализ спроса и предложения на рынке труда.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе hh.ru, специалисты определяли уровень дефицита кадров через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортной для рынка нормой считает баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о дефиците кадров.

Максимальные значения индекса в последнее время в Свердловской области были зафиксированы в апреле-мае прошлого года – 4,6 резюме на вакансию. Затем показатель начал снижаться. В мае 2023 года уровень конкуренции за рабочие места опустился до 2,5 резюме на вакансию, это самый низкий показатель с начала 2021 года.

В целом по России индекс конкуренции в мае составил 3,6 резюме на вакансию, а в Уральском федеральном округе – 2,8 резюме на вакансию.

«В настоящий момент самая многочисленная группа работников на рынке труда – это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Молодежи из-за демографического кризиса 90-х катастрофически мало, и именно эти соискатели будут формировать тренд на долгие годы, уменьшая численность работоспособного населения. Работодателям крайне важно регулярно искать новые источники привлечения кандидатов. Самый очевидный вариант: соискатели моложе 18 и старше 45 лет. Также это могут быть женщины на типично «мужских» ролях, например, в производственном процессе (хотя избыточного количества женщин на рынке труда нет, это важно понимать). Стоит обратить внимание и на мам в декрете, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на людей, которые ищут подработку»,

– отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.


На данный момент в регионе самыми дефицитными специалистами являются медики –1,2 резюме на одну вакансию. Также в списке наиболее дефицитных кадров находятся специалисты из профессиональных сфер «Автомобильный бизнес» (1,4), «Производство, сервисное обслуживание», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» (по 1,7), «Розничная торговля» (1,8), «Продажи, обслуживание клиентов», «Сельское хозяйство» (по 2,1), «Добыча сырья» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 2,4).

Самый высокий уровень конкуренции сложился в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (15,6 резюме на вакансию), «Высший и средний менеджмент» (9,6), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (9,3), «Маркетинг, реклама, PR» (8,4) и «Административный персонал» (6,8).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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