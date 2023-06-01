«Уралэлектромедь» установила новый грейфер для чистки ванны горячего цинкования



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В цехе горячего цинкования «Уралэлектромеди» установили новый грейфер для чистки ванны, где происходит процесс цинкования металлоконструкций.Расплав цинка, в который при цинковании погружают стальные изделия, периодически загрязняется. На дне ванны собирается осадок гартцинка – сплава железа с цинком. Чтобы не было брака цинкового покрытия, нельзя допускать прилипания гартцинка к изделиям. Для этого примерно трижды в месяц в зависимости от объёмов производства ванну очищают. Работу выполняют грейфером.Прежний грейфер представлял собой черпак с лопастями. При разведенных лопастях его опускали в расплав, после соприкосновения с днищем ванны лопасти грейфера медленно соединялись друг с другом, захватывая гартцинк. Дальше ковш поднимали и после полного стекания жидкого цинка через отверстия лопастей перемещали к изложницам, чтобы освободить от гартцинка.Новый грейфер шире прежнего и имеет форму лопаты. По размеру он соответствует ширине ванны, то есть значительно больше захватывает осадка, его не нужно окунать несколько раз. Приспособление уже опробовали в работе, оно доказало свою эффективность.Отметим, что технология горячего цинкования внедрена в «Уралэлектромеди» в 2005 году. Преимуществом горячего цинкования в «Уралэлектромеди» является использование цинка высокой чистоты (99,995% Zn). Цинк обеспечивает наиболее эффективный и самый безопасный для окружающей среды метод защиты стали от коррозии. Срок службы таких изделий составляет более 25-30 лет.