В Свердловской области продолжает расти спрос на персонал





– отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. «Количество активных вакансий в Свердловской области увеличивается ежемесячно, начиная с лета прошлого года. В целом рынок труда полностью восстановился после событий 2022 года. Более того: на фоне увеличения спроса на персонал обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички, эксперты, а также мидл- и сениор-разработчики. На этом фоне наиболее правильным подходом для бизнеса будет подбор без предубеждений и инклюзивность, то есть, привлечение кандидатов из разных возрастных когорт (14+, 50+) и с разным социальным статусом»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за май спрос на персонал вырос еще на 2%. Количество активных вакансий увеличивается каждый месяц, начиная с прошлого лета. Об этом сообщает служба исследование сервиса по поиску работы hh.ru.Наиболее заметно в Свердловской области увеличился спрос на представителей профессиональных сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (16%), «Наука, образование» (+7%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+6%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+5%) и «Рабочий персонал» (+5%).При этом в мае открыто на 15% меньше, чем в апреле, вакансий для медиков, на 9% – для ИТ-специалистов, на 8% – для высшего и среднего менеджмента.Всего в Свердловской области в прошлом месяце открытое 44 559 вакансий.