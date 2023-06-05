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Проект компании «УГМК-Застройщик» получил федеральный уровень признания

17.20 Вторник, 6 июня 2023
Экономика
Фото: пресс-служба УГМК
Жилой квартал «Нагорный» в Екатеринбурге стал финалистом престижной премии «Urban Awards» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса». Таковы итоги проводимого при поддержке Минстроя РФ федерального конкурса, состоявшегося накануне в Сочи.

Мероприятие прошло среди представителей строительной отрасли уже 15-ый раз и было направлено на выявление лучших проектов страны, которые будут задавать новые стандарты качества в сфере девелопмента. В этом году было представлено 198 объектов из 63 регионов страны, что стало новым рекордом конкурса. Представленные работы тщательно отбирались 47 экспертами и оценивались по 100 параметрам. Среди них – местоположение, транспортная доступность, материалы строительства, архитектурные решения, инфраструктура комплекса и района, соотношение цены и качества и многое другое.


Фото: пресс-служба УГМК


Таким образом, ЖК «Нагорный» увеличил количество побед на федеральном уровне. Ранее в 2021 году проект получил награды в сразу в двух номинациях – «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в высокобюджетном сегменте». На протяжении двух лет подряд ЖК «Нагорный» становился лидером в федеральном градостроительном конкурсе жилых комплексов – новостроек «ТОП ЖК». В 2021 году его признали лучшим жилым комплексом-новостройкой в Свердловской области и 2022 году – уже в стране.


Фото: пресс-служба УГМК


– Для того, чтобы быть конкурентным и успешным в среде застройщиков, мы должны не только следовать текущим потребностям людей, но и задавать новые тренды, превосходить ожидания покупателей. Например, в наших жилых комплексах несколько лет тому назад появилась консьерж-служба, которая была только в пятизвездочных отелях и отдельных домах премиум-класса. Наша компания задала новый формат обслуживания, который позитивно восприняли наши резиденты. Мы максимально азартны в части поиска нового, ищем пути и возможности для того, чтобы жители чувствовали себя максимально комфортно в ЖК. Мы благодарны за высокую оценку профессионального сообщества, для нас это знак, что мы движемся в верном направлении,

– отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.



Фото: пресс-служба УГМК


ЖК «Нагорный» начал строится в 2018 году на перекрестке улиц Татищева — Токарей. Это одна из самых высоких точек города, откуда открываются лучшие виды как на центр уральской столицы, так и на Верх-Исетский пруд. В шаговой доступности для жителей ЖК расположены знаковые места. Это парк XXII Партсъезда, стадион «Екатеринбург Арена», Дворец Молодежи и Верх-Исетский пруд. К 2028 году на территории ЖК запланировано построить порядка 230 тысяч квадратных метров жилья, где будет проживать около 5 тысяч человек.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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