В Свердловской области банки начали принимать монеты без комиссии





– рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. «Люди часто не хотят «мелочиться» и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты. Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области 15 банков присоединились к акции по приему монет у населения. Свердловчане смогут сдать в банк скопившуюся мелочь – зачислить ее на свой счет или обменять на банкноты и монеты более крупных номиналов.Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, обычно за обмен монет на банкноты банки берут комиссию, но на время проведения акции комиссия будет отменена. За часть сдаваемой мелочи в некоторых банках можно даже можно получить памятные монеты.Акция проходит в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске до конца июня. В ней участвуют 15 банков.Подобная акция проходила в области в 2019 году. Тогда свердловчане обменяли более 630 тысяч монет на сумму 1,9 миллиона рублей.