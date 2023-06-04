Половина свердловчан высказались за упрощение трудоустройства подростков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Половина жителей Свердловской области согласны с тем, что в России нужно упростить трудоустройство подростков. К таким выводам пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru после проведения опроса.По данным hh.ru, 53% свердловчан согласны, что нужно упростить трудоустройство подростков, в частности, разрешить им официально работать с 14 лет без согласия органов опеки. Против выступили 33% опрошенных, остальные затруднились ответить.Чаще всего данную инициативу поддерживают сами подростки. За упрощение трудоустройства высказали 65% респондентов в возрасте до 18 дет.По мнению 56% свердловчан для подростков больше всего подходит профессия расклейщика объявлений, по мнению 55% опрошенных – курьера, 54% – помощника/ассистента, 46% – волонтера, 40% – промоутера. Меньше всего голосов набрала работа администратором (6%) и поваром (4%).Большинство свердловчан считают, что работа помогает подросткам стать ответственными (80%), самостоятельными (78%), а также получить навык общения с людьми (72%).