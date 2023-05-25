Жук-усач сорвал поставку свердловского пиломатериала в Узбекистан

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Запрещен вывоз с территории Свердловской области 120 кубических метров обрезного хвойного пиломатериала, который предназначался для продажи в Узбекистан. В продукции обнаружены вредители.Живую личинку жука малого черного елового усача (Monochamus) при осмотре древесины обнаружил сотрудник Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Теперь предприятие, работающее в сфере лесозаготовки, должно подвергнуть партию пиломатериала обеззараживанию. Только после этого его можно будет направлять на экспорт.Как сообщили в ведомстве, черные усачи, представители рода Monochamus (черный сосновый усач, а также большой и малый черные еловые усачи) являются техническими вредителями леса. Эти жуки причиняют вред неокоренным лесоматериалы хвойных пород в процессе заготовки и переработки, при хранении и транспортировке продукции.Также Monochamus часто являются переносчиками червя-паразита – сосновой стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus), которая при распространении в хвойных лесах вызывает их массовую гибель. Наиболее опасны Monochamus в лесах, на гарях, на складах древесины, в местах лесозаготовок.