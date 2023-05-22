В Свердловской области проверят благонадежность водителей газовозов





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Сеть АГЗС "ЭКОГАЗ " на сегодня не самый крупный из наших клиентов, подключивших сервис ID Scan. Но именно для таких малых и средних предприятий, работающих в сфере интеллектуальной собственности, на финансовом рынке или с потенциально опасным оборудованием и материалами, создан этот продукт. В среднем подготовка полного отчёта о благонадёжности проверяемого специалиста при использовании ID Scan занимает 10 минут. Тогда как сотрудникам службы безопасности крупного предприятия на проверку всех предоставленных работником документов требуется несколько дней»,





– поделился своими впечатлениями Максим Рубин. «Как оказалось, большая часть наших и привлекаемых нами водителей газовозов – глубоко закредитованные мужчины, вся зарплата которых уходит на погашение долгов. С одной стороны, это никак не умаляет их профессиональных качеств. А с другой, психологический комфорт человека, у которого за спиной бочка с несколькими тоннами пропана, вопрос общей безопасности. По итогам тестирования мы никого не собираемся увольнять, и почти не отказываем в приёме на работу, но прозрачность в понимании своих сотрудников, думаю, сделает наши отношения более конструктивными»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автомобильных газозаправочных станциях Свердловской области начали использовать сервис проверки персонала и соискателей вакансий ID Scan. Инструмент используется для подтверждения благонадежности водителей газовозов и сотрудников АГЗС.Екатеринбургская компания «Розничная торговля газом» (ТМ «Экогаз») приобрела для проверки водителей сервис ID Scan цифровой экосистемы МТС. Сообщается, что ID Scan заменяет собой HR-отдел и службу безопасности для предприятий, у которых нет таких подразделений. Сервис оперативно проверяет подлинность документов работников, анализирует их финансовые риски, собирает информацию о банкротстве и исполнительных производствах, о наличии проблем с законом, налоговых задолженностях и административных штрафах.Управляющий «Розничной торговли газом» Максим Рубин отметил, что эффективность сервиса компания заметила сразу после начала его использования.Добавим, что сеть АГЗС «ЭКОГАЗ» работает на рынке газомоторного топлива с 2014 года, занимается розничными продажами сжиженного углеводородного газа-пропана. Сейчас сеть насчитывает 16 автозаправочных станций в Екатеринбурге, Полевском и Первоуральске.