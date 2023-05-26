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Свердловскстат заявил о средней зарплате в 60,7 тысячи рублей в регионе
Экономика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным Свердловскстата, средняя зарплата в Свердловской области за год выросла на 9,7% и в марте достигла 60 719 рублей (без учета вычитал НДФЛ). Статистика была опубликована на сайте ведомства.
Согласно сведениям службы статистики, самыми внушительными доходами могут похвастаться финансисты и страховщики, чья средняя зарплата составила 107 738 рублей (их зарплата выросла на 8,5%). На втором месте по доходам представители сферы IT и связи, зарабатывающие в среднем 101 991 рубль (+7,6%). На третьем месте по размеру зарплаты ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработками, со средними доходами в 94 808 рублей (+13%).
За год больше всего доходы выросли у сотрудников государственного управления и обеспечения военной безопасности. Они получают в среднем 60 524 рубля в месяц, что на 21,2% больше, чем в 2022 году.
Рост средней зарплаты также фиксировался в сфере гостиниц и общепита, где средние доходны составили 31 748 рублей (17,1%), и сельского хозяйства со средними доходами 43 121 (+14,6%).
Однако в некоторых сферах зарплаты, наоборот, за год стали меньше. Например, энергетики стали зарабатывать меньше на 0,2% – сейчас они составляют 64 242 рубля. Также упали заработки специалистов операций с недвижимым имуществом – их средние доходы снизились на 13,6% и составили 41 147 рублей.
Согласно сведениям службы статистики, самыми внушительными доходами могут похвастаться финансисты и страховщики, чья средняя зарплата составила 107 738 рублей (их зарплата выросла на 8,5%). На втором месте по доходам представители сферы IT и связи, зарабатывающие в среднем 101 991 рубль (+7,6%). На третьем месте по размеру зарплаты ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработками, со средними доходами в 94 808 рублей (+13%).
За год больше всего доходы выросли у сотрудников государственного управления и обеспечения военной безопасности. Они получают в среднем 60 524 рубля в месяц, что на 21,2% больше, чем в 2022 году.
Рост средней зарплаты также фиксировался в сфере гостиниц и общепита, где средние доходны составили 31 748 рублей (17,1%), и сельского хозяйства со средними доходами 43 121 (+14,6%).
Однако в некоторых сферах зарплаты, наоборот, за год стали меньше. Например, энергетики стали зарабатывать меньше на 0,2% – сейчас они составляют 64 242 рубля. Также упали заработки специалистов операций с недвижимым имуществом – их средние доходы снизились на 13,6% и составили 41 147 рублей.
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