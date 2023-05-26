Нижний Тагил занял девятое место в рейтинге городов с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду





– пояснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. «Причина, по которой эти города лидируют по коэффициенту доходности, проста: владельцы выставляют достаточно высокую стоимость аренды при относительно невысокой стоимости жилья. Это связано с тем, что в 2022 году в небольших городах собственники однокомнатных квартир стали увереннее вести себя на рынке и больше равняться на цены в крупных городах»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Нижний Тагил вошел в ТОП-10 городов России, где вложения в однокомнатную квартиру под аренду окупаются быстрее всего.Аналитики Домклик Сбербанка проанализировали около 150 городов и выделили из них города с самой быстрой окупаемостью и высокой доходностью от сдачи в аренду однокомнатных квартир.Так, в Нижнем Тагиле потенциально расходы на покупку «однушки» можно покрыть арендной платой за 10,9 лет, при этом собственник получит 9,15% годовых. Однокомнатная квартира в городе стоит в среднем 1,5 миллиона рублей, а стоимость ее аренды – 11,9 тысячи рублей.Нижний Тагил по показателю окупаемости вложений занял в рейтинге девятую строчку. На первом месте расположилась Губаха в Пермском крае, где «однушка» стоит 900 тысяч рублей, а ее аренда – 17,2 тысячи рублей в месяц, вложения окупаются за 4,5 года.В ТОП-10 также вошли Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Губкинский, Волхов, Балаково и Тобольск.