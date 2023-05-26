Цены на овощи выросли в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области фиксируют резкий рост цен на овощи. Больше всех подорожала белокочанная капуста – за неделю на 47%. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 22 мая, килограмм белокочанной свежей капусты в среднем стоит 62 рубля (+47,17%). Также на 8% подорожали свёкла (средняя цена за килограмм 48,5 рублей), на 7% – морковь (49 рублей), на 3% – картофель (30 рублей). Из фруктов подорожали яблоки (+3%), средняя цена – 118 рублей.При этом снизились цены на огурцы и помидоры. Средняя цена килограмма свежих огурцов – 128,5 рублей (-8%), свежих помидор – 197 рублей (-7,15%).