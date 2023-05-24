Свердловская область оказалась на третьем месте в России по спросу на сварщиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по спросу на сварщиков. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы hh.ru.По данным сервиса, в этом году российские работодатели открыли 37,2 тысячи вакансий для сварщиков. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Самый высокий спрос на специалистов зафиксирован в Башкортостане, где с января по май открыто 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах – Челябинская и Свердловская области (по 5%).В целом по стране медианная предлагаемая зарплата для сварщиков достигла 75 тысяч рублей. Максимальные зарплатные предложения для них превышают 100 тысяч рублей. В Свердловской области средний диапазон предлагаемых сварщикам зарплат составляет 68 966 – 137 931 рублей.