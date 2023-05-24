Доля нелегального оборота сигарет в УрФО составила 8,8%





– уверен директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. «Перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет на местах»,





– считает Роман Трошкин. «Скорейшее вступление в силу этой нормы будет способствовать эффективному противодействию нелегальному ввозу табачной продукции, через государственную границу РФ со странами-членами ЕАЭС, на долю которого приходится около 60% всего объёма нелегальных сигарет на рынке»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Доля нелегального оборота табачных изделий в Уральском федеральном округе в конце 2022 года составила 8,8%. Об сообщили в Национальном научном центре компетенций. Основной источник контрафактных сигарет – Белоруссия, на которую приходится половина поставок.По данным ННЦК, в Свердловской области доля нелегального оборота сигарет достигает 5,9%, в Челябинской и Тюменской областях – по 11,9%.В целом по России показатель достигает 12,9% – это более 1,35 миллиарда пачек сигарет. Как рассказали эксперты на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Уральского Федерального Округа» в Уральской Торгово-Промышленной Палате, это приводит к потерям федерального бюджета свыше 115 миллиардов рублей в прошлом году, из которых более 90 миллиардов рублей – недополученные акцизы.Эксперты предложили инициативы для борьбы с нелегальным рынком табака:- перераспределение части табачных акцизов в бюджеты регионов;- сбалансированная акцизная политика и сближение акцизов со странами Евразийского экономического союза;- лицензирование производства табака;- ужесточение наказаний за преступления в области оборота контрафактных табачных изделий;- отмена моратория на проверки малого и среднего бизнеса.Данную инициативу поддержало министерство финансов Свердловской области. В письме Минфина к участникам круглого стола говорится, что предлагается распределять такие доходы пропорционально объемам продаж табака в натуральном выражении. Чем больше будет легальных продаж, тем больше поступлений получит регион.Менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин заявил, что важно ускорить вступление в силу законодательных изменений, которые предполагают включения сигарет в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.