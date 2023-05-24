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Доля нелегального оборота сигарет в УрФО составила 8,8%
Экономика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Доля нелегального оборота табачных изделий в Уральском федеральном округе в конце 2022 года составила 8,8%. Об сообщили в Национальном научном центре компетенций. Основной источник контрафактных сигарет – Белоруссия, на которую приходится половина поставок.
По данным ННЦК, в Свердловской области доля нелегального оборота сигарет достигает 5,9%, в Челябинской и Тюменской областях – по 11,9%.
В целом по России показатель достигает 12,9% – это более 1,35 миллиарда пачек сигарет. Как рассказали эксперты на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Уральского Федерального Округа» в Уральской Торгово-Промышленной Палате, это приводит к потерям федерального бюджета свыше 115 миллиардов рублей в прошлом году, из которых более 90 миллиардов рублей – недополученные акцизы.
Эксперты предложили инициативы для борьбы с нелегальным рынком табака:
- перераспределение части табачных акцизов в бюджеты регионов;
- сбалансированная акцизная политика и сближение акцизов со странами Евразийского экономического союза;
- лицензирование производства табака;
- ужесточение наказаний за преступления в области оборота контрафактных табачных изделий;
- отмена моратория на проверки малого и среднего бизнеса.
Данную инициативу поддержало министерство финансов Свердловской области. В письме Минфина к участникам круглого стола говорится, что предлагается распределять такие доходы пропорционально объемам продаж табака в натуральном выражении. Чем больше будет легальных продаж, тем больше поступлений получит регион.
Менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин заявил, что важно ускорить вступление в силу законодательных изменений, которые предполагают включения сигарет в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
По данным ННЦК, в Свердловской области доля нелегального оборота сигарет достигает 5,9%, в Челябинской и Тюменской областях – по 11,9%.
В целом по России показатель достигает 12,9% – это более 1,35 миллиарда пачек сигарет. Как рассказали эксперты на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Уральского Федерального Округа» в Уральской Торгово-Промышленной Палате, это приводит к потерям федерального бюджета свыше 115 миллиардов рублей в прошлом году, из которых более 90 миллиардов рублей – недополученные акцизы.
Эксперты предложили инициативы для борьбы с нелегальным рынком табака:
- перераспределение части табачных акцизов в бюджеты регионов;
- сбалансированная акцизная политика и сближение акцизов со странами Евразийского экономического союза;
- лицензирование производства табака;
- ужесточение наказаний за преступления в области оборота контрафактных табачных изделий;
- отмена моратория на проверки малого и среднего бизнеса.
«Перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет на местах»,
– уверен директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
Данную инициативу поддержало министерство финансов Свердловской области. В письме Минфина к участникам круглого стола говорится, что предлагается распределять такие доходы пропорционально объемам продаж табака в натуральном выражении. Чем больше будет легальных продаж, тем больше поступлений получит регион.
Менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин заявил, что важно ускорить вступление в силу законодательных изменений, которые предполагают включения сигарет в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.
«Скорейшее вступление в силу этой нормы будет способствовать эффективному противодействию нелегальному ввозу табачной продукции, через государственную границу РФ со странами-членами ЕАЭС, на долю которого приходится около 60% всего объёма нелегальных сигарет на рынке»,
– считает Роман Трошкин.
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